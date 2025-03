Tür während Fahrt verloren: Fahrgast startet Fehlerkette

Mannheim (dpa) - Rund zwei Wochen nach dem Verlust einer Tür während der Fahrt eines Regionalzugs haben die Ermittler und Experten eine Idee, was den Vorfall verursacht haben könnte. Nach Angaben des Bahnbetreibers SWEG hat wahrscheinlich ein Fahrgast eine Fehlerkette in Gang gesetzt, an deren Ende der Türflügel aus den Angeln gerissen und die Regionalbahn mit 130 Insassen evakuiert wurde. Die Hinweise seien eindeutig, hieß es dazu in Stuttgart.