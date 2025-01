Borussia Dortmund

Tullberg will «bestmögliche Ausgangsposition» für Kovac

Nach dem Dortmunder Auswärtsspiel am Samstag in Heidenheim übernimmt Niko Kovac. Interimscoach Mike Tullberg will ihm den Einstand mit einem Sieg erleichtern. Er freut sich auf die Rückkehr zur U19.