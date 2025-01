Kovac-Verpflichtung nur erster Schritt für Krisen-BVB

Dortmund (dpa) - Der Trainer ist gefunden, die Baustellen im Kader und im Verein bleiben aber bestehen. Die Herausforderungen für Niko Kovac bei seinem neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund in der aktuellen Situation sind immens. Der 53 Jahre alte Nachfolger des in der Vorwoche beurlaubten Nuri Sahin übernimmt von Sonntag an einen BVB mit vielen Baustellen. An der auch laut Sportchef Lars Ricken «sportlich herausfordernden Situation» änderte der erste Sieg im neuen Jahr nichts.