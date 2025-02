Neuer BVB-Trainer Kovac: Can bleibt Kapitän

Dortmund (dpa) - Dortmunds neuer Trainer Niko Kovac will am aktuellen Kapitän Emre Can festhalten. «Er bleibt mein Kapitän. Er bekommt von mir das vollste Vertrauen», sagte der 53-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung beim BVB. «Natürlich wissen wir alle: Leistung steht über allem, aber die Leistung stimmt und wenn die Leistung stimmt, gibt es überhaupt kein Nachdenken.»