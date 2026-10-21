Mann mit Pistole vor Rathaus

Tuttlingen: Tödliche Schüsse kamen aus einer Dienstwaffe

Ein 27-Jähriger geht mit einer Knallpistole zum Rathaus - und stirbt nach einer Konfrontation mit der Polizei. Nur ein Beamter soll geschossen haben. Er ist derzeit nicht im Dienst.

Der erschossene Mann hatte offenbar keine scharfe Waffe dabei. Foto: Roland Sprich/dpa
Der erschossene Mann hatte offenbar keine scharfe Waffe dabei.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Nachdem die Polizei vor zwei Wochen einen 27-Jährigen am Tuttlinger Rathaus erschossen hat, gibt es neue Erkenntnisse der Ermittler: Offenbar hat nur ein Beamter auf den Mann geschossen. Das bestätigte das Landeskriminalamt auf Anfrage. Der Beamte, der die tödlichen Schüsse abfeuerte, befindet sich demnach nicht im Dienst. Er bekomme Betreuungs- und Unterstützungsangebote. Zunächst hatte der SWR berichtet. 

Über den Aufenthaltsstatus des Mannes gibt es keine neuen Informationen. Den 27-Jährigen trafen laut Obduktionsbericht drei Schüsse im Oberkörper, ein Schuss streifte ihn am Arm. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch vor Ort. Der Mann war den Ermittlern zufolge mit einer Knallpistole zum Rathaus gegangen. Die Pistole sei einer Originalwaffe des Herstellers SIG Sauer nachempfunden. Die Beamten müssen die Pistole für eine scharfe Waffe gehalten haben. Das LKA hatte zunächst von einem «Schusswechsel» gesprochen, da man Erkenntnisse gehabt habe, dass Schüsse akustisch wahrnehmbar gewesen seien, so die LKA-Sprecherin. 

Begegnung im Innenhof

Der 27-Jährige war am 8. Oktober mit seiner Pistole im Bereich des Tuttlinger Rathauses aufgefallen. Hinzugerufene Polizeikräfte entdeckten ihn schließlich im Innenhof des Gebäudes. In einer gemeinsamen Mitteilung vom 8. Oktober hatten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, der Mann «soll bei Eintreffen der Polizeikräfte unvermittelt auf diese geschossen haben».

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Bei dem 27-Jährigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der in Tuttlingen wohnte. Er sei bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten.

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