Kriminalität

Hagel zu Tuttlingen: «Polizei hat meine volle Rückendeckung»

Ein 27-Jähriger stirbt durch Schüsse von der Polizei. Laut vorläufigen Ermittlungen trug der Mann keine scharfe Waffe. Innenminister Hagel stellt sich klar hinter die Beamten.

Innenminister Hagel stellt sich nach den Schüssen in Tuttlingen hinter die Polizei. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Innenminister Hagel stellt sich nach den Schüssen in Tuttlingen hinter die Polizei.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem die Polizei vergangene Woche einen 27-Jährigen in Tuttlingen erschossen hat, verteidigte Innenminister Manuel Hagel das Handeln der Polizei. «Die Polizei hat meine volle Rückendeckung», sagte der CDU-Politiker in Stuttgart. 

«Niemand hat etwas mit einer Waffe, egal, was es für eine ist, in einem deutschen Rathaus zu suchen. Niemand hat was mit einer Pistole auf unseren Straßen zu suchen. Und wenn jemand mit einer Pistole auf eine unserer Polizistinnen und Polizisten zielt, muss diese Person davon ausgehen, dass unsere Polizistinnen und Polizisten zum Äußersten greifen, um Schlimmeres zu verhindern.»

Für die Sicherheit innerhalb von Rathäusern seien die Kommunen selbst verantwortlich. «Wir werden aber diesen Vorfall in Tuttlingen zum Anlass nehmen, um gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden über Sicherheitskonzepte in den Rathäusern zu sprechen und hier auch Empfehlungen aus unserer Sicht abzugeben», sagte Hagel.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Noch viele Fragen offen

Vergangene Woche Donnerstag war der 27-Jährige mit einer Pistole im Bereich des Tuttlinger Rathauses aufgefallen. In einer gemeinsamen Mitteilung vom 8. Oktober hatten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, der Mann «soll bei Eintreffen der Polizeikräfte unvermittelt auf diese geschossen haben». In der Folge «kam es zu einem Schusswechsel», bei dem der Mann verletzt wurde. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch vor Ort.

Vorläufigen Ermittlungsergebnissen zufolge handelte es bei der Waffe, die der Mann bei sich trug um keine scharfe Schusswaffe, sondern um eine sogenannte Knall- oder Zündplättchenpistole, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten.

Warum sich der Mann mit der Waffe im Rathaus aufhielt, sei bislang nicht bekannt, hieß es in der Mitteilung am Montag. Auch wie viele Schüsse abgegeben wurden und ob der 27-Jährige selbst geschossen hat, wird weiterhin ermittelt.

Bei dem 27-Jährigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der in Tuttlingen wohnte. Er sei bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten. Weswegen wurde zunächst nicht mitgeteilt. Der Leichnam wurde nach Abschluss der Obduktion zur Bestattung freigegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüsse in Tuttlingen: 27-Jähriger trug keine scharfe Waffe
Mann mit Pistole vor Rathaus

Schüsse in Tuttlingen: 27-Jähriger trug keine scharfe Waffe

Ein 27-Jähriger stirbt nach einem mutmaßlichen Schusswechsel mit der Polizei. Nun wurden seine Leiche und die Waffe untersucht.

12.10.2026

Schüsse vor einer Bar in Tuttlingen
Kriminalität

Schüsse vor einer Bar in Tuttlingen

Vor einer Bar in Tuttlingen fallen Schüsse. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich bedeckt zu dem Vorfall.

29.06.2025

Tödliche Polizeischüsse in Hessen: Frau ohne scharfe Waffe
Hessen

Tödliche Polizeischüsse in Hessen: Frau ohne scharfe Waffe

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau vor einer Polizeistation in Nordhessen sind viele Fragen offen. Den Ermittlungen zufolge richtete sie eine Waffe auf die Beamten, die nicht scharf war.

25.10.2024

Tödliche Polizeischüsse: Frau hatte keine scharfe Waffe
Schwalmstadt

Tödliche Polizeischüsse: Frau hatte keine scharfe Waffe

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau vor einer Polizeistation in Nordhessen sind viele Fragen offen. Den Ermittlungen zufolge richtete sie eine Waffe auf die Beamten, die nicht scharf war.

25.10.2024

Restaurantbesuch: Scharfe Schusswaffe und Drogen in der Tasche
Bensheim

Restaurantbesuch: Scharfe Schusswaffe und Drogen in der Tasche

Eigentlich hätte der Mann in Haft sein sollen, stattdessen ging er essen. Eine scharfe Waffe und Drogen hatte er dabei.

04.12.2023