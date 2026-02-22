TV-Ärztin Sabrina Amali: Meine kleine Nichte will Diagnosen

Mannheim (dpa) - Schauspielerin Sabrina Amali, die in der ARD-Serie «Die Notärztin» zu sehen ist, wurde auch privat nach ihrer ärztlichen Meinung gefragt. Ihre sechsjährige Nichte habe sie schon mehrmals um medizinischen Rat gebeten und sei sehr stolz, dass ihre Tante Menschen rettet. «Ich musste ihr irgendwann erklären, dass ich das nur spiele», sagte die 34-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten Menschen könnten aber gut zwischen einer Serie und der Realität unterscheiden.

Bei echtem Blut schaut Amali weg

Zu Beginn der ersten Staffel hatte Amali noch erzählt, dass sie kein Blut sehen könne. Auch bei den Dreharbeiten zur neuen, zweiten Staffel habe sich das nicht geändert: «An echtes Blut habe ich mich nicht gewöhnt.» Als Schauspielerin müsse man das auch nicht, da am Set natürlich mit Kunstblut gearbeitet werde. «Im echten Leben schaue ich bei einer Blutabnahme lieber weg», sagte Amali.