Fernsehen

TV-Ärztin Sabrina Amali: Meine kleine Nichte will Diagnosen

Die Nichte der «Die Notärztin»-Schauspielerin glaubt fest an ihre ärztlichen Fähigkeiten – doch im echten Leben wird ihr schon beim Anblick von Blut mulmig. Wie geht die TV-Ärztin damit um?

Sabrina Amali wurde von ihrer sechsjährigen Nichte um ärztlichen Rat gebeten. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Sabrina Amali wurde von ihrer sechsjährigen Nichte um ärztlichen Rat gebeten. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Schauspielerin Sabrina Amali, die in der ARD-Serie «Die Notärztin» zu sehen ist, wurde auch privat nach ihrer ärztlichen Meinung gefragt. Ihre sechsjährige Nichte habe sie schon mehrmals um medizinischen Rat gebeten und sei sehr stolz, dass ihre Tante Menschen rettet. «Ich musste ihr irgendwann erklären, dass ich das nur spiele», sagte die 34-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten Menschen könnten aber gut zwischen einer Serie und der Realität unterscheiden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei echtem Blut schaut Amali weg

Zu Beginn der ersten Staffel hatte Amali noch erzählt, dass sie kein Blut sehen könne. Auch bei den Dreharbeiten zur neuen, zweiten Staffel habe sich das nicht geändert: «An echtes Blut habe ich mich nicht gewöhnt.» Als Schauspielerin müsse man das auch nicht, da am Set natürlich mit Kunstblut gearbeitet werde. «Im echten Leben schaue ich bei einer Blutabnahme lieber weg», sagte Amali.

«Die Notärztin» spielt in Berlin und Mannheim. Die zweite Staffel mit 13 Folgen ist ab Dienstag (24. Februar) um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Neben Amali als Notfallmedizinerin Nina Haddad sind auch Paul Zichner (Notfallsanitäter Paul Raue), Max Hemmersdorfer (Feuerwehrmann Markus Probst), Mark Zak (Brandmeister Piotr Rogosa), Anna Schimrigk (Feuerwehrfrau Billy Johannes) und Johannes Kienast (Wachleiter Patrick Köster) wieder dabei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lehmann muss nach Alkoholfahrt 1.000 Euro zahlen
Prozesse

Lehmann muss nach Alkoholfahrt 1.000 Euro zahlen

Im Prozess um eine Alkoholfahrt nach dem Oktoberfest verhängt das Gericht eine Geldbuße gegen Jens Lehmann – und hält ihm ausgerechnet sein «schlechtes Benehmen» zugute.

03.04.2025

Starke Frauen im Gangsterfilm «Der Millionen Raub»
TV-Tipp

Starke Frauen im Gangsterfilm «Der Millionen Raub»

Männer werden im Allgemeinen überschätzt. Nach dieser Devise funktioniert dieser gut besetzte Thriller, der eine ganze Riege weiblicher Stars glänzen lässt.

08.04.2024

Der Realitätscheck zur ARD-Serie "Die Notärztin"
TV

Der Realitätscheck zur ARD-Serie "Die Notärztin"

Die erste Folge der in Mannheim spielenden ARD-Serie „Die Notärztin“ ist gelaufen. Notarzt Florian Schwöbel macht mit uns den Realitätscheck. Was stimmt? Und was ist erfunden?

16.02.2024

AfD-Chef

Kriminaltechnische Untersuchung: Chrupallas Blut unauffällig

Die toxikologische Untersuchung einer Blutprobe von AfD-Chef Tino Chrupalla hat keine Auffälligkeiten ergeben. Alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern seien abgesagt worden, so die Partei.

06.10.2023

Hollywood

Schauspielerin Julia Ormond verklagt Harvey Weinstein

Mehr als 80 Frauen haben Weinstein bereits öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Nun spricht die britische Schauspielerin Julia Ormond über ihre Erlebnisse und klagt auch Mitwissende an.

05.10.2023