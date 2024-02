Der Realitätscheck zur ARD-Serie "Die Notärztin"

Schon nach einer Minute kommt die erste Kritik von Notarzt Florian Schwöbel: „Die Notärzte werden in Mannheim nicht von der Feuerwehr gefahren!“ So ist das aber in der Serie „Die Notärztin“ dargestellt - offensichtlich hat sich Regisseur und Drehbuchautor Jan Haering in Berlin informiert, da läuft das nämlich so. Schwöbel schaut sich den ersten Teil der neuen ARD-Serie, die in Mannheim spielt, an und macht mit ihm einen Realitätscheck. Allerdings sei es auch hier so, dass der Notfallsanitäter das Auto fährt und der Notarzt dabei ist.