Handball-Bundesliga

TVB-Routinier Häfner verlängert bis 2028

Kai Häfner bleibt dem TVB Stuttgart über diese Saison hinaus erhalten. Wie der Rückraumspieler die Entwicklung des Vereins einschätzt.

Spielt seit 2023 wieder beim TVB: Kai Häfner. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Spielt seit 2023 wieder beim TVB: Kai Häfner. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Olympia-Silbermedaillengewinner Kai Häfner möchte mindestens noch zwei Jahre für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart spielen. Der 37-Jährige verlängerte seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2028. «Ich bin absolut überzeugt von dem Weg, den wir hier gemeinsam gehen und von der Entwicklung, die der gesamte Verein nimmt», sagte Häfner laut Vereinsmitteilung.

Der Rückraumspieler aus Schwäbisch Gmünd war im Sommer 2023 nach Stationen bei der TSV Hannover-Burgdorf und der MT Melsungen nach Stuttgart zurückgekehrt. Mit dem Nationalteam wurde er 2016 Europameister, gewann Olympia-Silber 2024 und Bronze 2016.

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