Handball-Bundesliga

TVB Stuttgart holt Rückraumspieler Donker aus Minden

Die Schwaben verstärken sich mit einem alten Bekannten von Trainer Misha Kaufmann. Der lobt nicht nur die sportlichen Qualitäten des Neuzugangs.

TVB-Trainer Misha Kaufmann freut sich auf einen alten Bekannten. (Archivbild) Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa
TVB-Trainer Misha Kaufmann freut sich auf einen alten Bekannten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Rückraumspieler Malte Donker von GWD Minden verpflichtet. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag für die kommende Saison, wie die Schwaben mitteilten. Donker habe viel Erfahrung und einen «unglaublich guten Charakter», sagte TVB-Trainer Misha Kaufmann, der mit dem Neuzugang bereits beim ThSV Eisenach zusammengearbeitet und dort 2023 den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat.

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