U-Boot U17 öffnet seine Luken für Besucher

Sinsheim (dpa) - Die Reise des ausgemusterten Marine-U-Bootes U17 von Kiel nach Sinsheim in Baden-Württemberg bewegte in Deutschland Tausende Menschen: Von Samstag an ist der Metallkoloss für Besucherinnen und Besucher des Technik Museums Sinsheim zugänglich. In den vergangenen Monaten wurde das 48 Meter lange und 350 Tonnen schwere Unterseeboot nach Angaben des Museums aufwendig für die Eröffnung vorbereitet. Was wird Besuchern geboten - und lohnt sich der Besuch?