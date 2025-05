U-Boot U17 öffnet seine Luken für Besucher

Sinsheim (dpa) - Das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 ist von heute an im Technik Museum Sinsheim im Norden Baden-Württembergs von innen zu besichtigen. In den vergangenen Monaten wurde das 48 Meter lange und 350 Tonnen schwere Unterseeboot nach Angaben des Museums aufwendig für die Eröffnung vorbereitet. Was wird Besuchern geboten - und lohnt sich der Besuch?