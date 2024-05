U-Haft nach Messerangriff: Frau verletzt Mann schwer

Fritzlar (dpa/lhe) - Eine 47-jährige Frau soll in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Messer auf ihren mutmaßlichen Partner eingestochen haben. Der 59 Jahre alte Mann konnte fliehen und wurde schwer verletzt von einem Zeugen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel mitteilte.

Das Paar hatte sich laut Polizei am Dienstagabend auf einem Parkplatz für ein Gespräch getroffen. Im Laufe des Treffens soll die Verdächtige den Mann plötzlich mit einem Messer angegriffen und ihm mehrere Stichwunden am Oberkörper zugefügt haben. Dann sei sie geflohen. Sie wurde der Polizei zufolge am selben Abend an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Der 59-Jährige entfernte sich schwer verletzt mit dem Auto vom Tatort. Zeugen berichteten der Polizei, dass sie ihn blutüberströmt im Ort angetroffen hätten. Einer von ihnen habe den Mann ins Krankenhaus gefahren.