Waffengewalt in den USA

Waffengewalt in den USA

Nach Schüssen auf Teenager an falscher Tür: Anklage erhoben

Kaum ein Tag vergeht ohne Waffengewalt in den USA. In Missouri wurde ein 16-jähriger Schwarzer angeschossen - er hatte sich in der Haustür geirrt. Gegen den Hausbesitzer wird nun Anklage erhoben.