Über 150.000 Reisende von Streik in Frankfurt betroffen

Frankfurt/ Main (dpa/lhe) - Ein ganztägiger Warnstreik der Beschäftigten im öffentlichen Dienst legt am Montag den Flugverkehr in Frankfurt lahm. Der Flughafenbetreiber Fraport bittet Passagiere dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen. Ein Beginn der Reise in Frankfurt werde nicht möglich sein, heißt es heute auf der Homepage.