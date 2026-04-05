Illegales Autorennen

Über 200 km/h: gefährliche Verfolgungsjagd auf Bundesstraße

Ein 20-Jähriger rast mit einem SUV über eine Bundesstraße. Als eine Zivilstreife auf ihn aufmerksam wird, nehmen die Beamten die Verfolgung auf. Doch der Raser ist zunächst schneller als die Polizei.

Der 20-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der 20-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild)

Eislingen an der Fils (dpa/lsw) - Mit über 200 Kilometern pro Stunde ist ein 20-Jähriger mit einem SUV über die Bundesstraße 10 bei Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) gerast. Dabei sei der Mann gefährlich dicht auf ein anderes Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Eine Zivilstreife sei am Freitag zufällig auf den Raser aufmerksam geworden und habe die Verfolgung aufgenommen.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hatten die Beamten den Angaben zufolge Mühe, dem Mann zu folgen. An der Ausfahrt Göppingen habe dieser stark abgebremst und die B10 verlassen. Daraufhin gelang es den Polizisten, den Raser zu stoppen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 22-jähriger Mann. 

Aufgrund des mutmaßlich verbotenen Autorennens beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahrers.

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