Verkehr

Polizei stoppt Raser nach Verfolgungsjagd in Mannheim

Durchdrehende Reifen und riskante Überholmanöver: Ein 22-jähriger Mann liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das hat Konsequenzen für den Raser.

Der Polizei konnte den Raser stoppen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Polizei konnte den Raser stoppen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 125 Kilometer pro Stunde ist ein 22-Jähriger durch das Stadtgebiet von Mannheim gerast und hat sich dabei eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einer zivilen Streife waren in der Nacht zunächst die durchdrehenden Reifen des Autos aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe der Fahrer stark beschleunigt.

An einer roten Ampel wollten die Beamten den jungen Mann einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als sich die Polizisten dem Auto näherten, habe er jedoch erneut beschleunigt und sei über die rote Ampel gerast, so die Polizei. Auf seiner Flucht habe der 22-Jährige von rechts und links mehrere Autos überholt. Schließlich habe er von den Beamten jedoch überholt und in der Folge gestoppt werden können. 

Der Führerschein und das Auto des Rasers wurden von der Polizei beschlagnahmt. Zusätzlich zogen die Polizisten die Handys des Fahrers und seines Beifahrers ein. Den Angaben zufolge stand der 22-Jährige weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

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