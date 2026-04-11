Mannheim: 22-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Mannheim. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer hat sich am frühen Samstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei im Mannheimer Stadtgebiet geliefert. Laut Polizeimeldung fiel der weiße BMW gegen 1.20 Uhr einer Zivilstreife der Ermittlungsgruppe Poser auf, da er beim Abbiegen vom Kaiserring in die Reichskanzler-Müller-Straße die Reifen durchdrehen ließ. Anschließend beschleunigte der 22-Jährige innerorts auf weit über 100 km/h. Als er schließlich an einer roten Ampel anhielt, wollten ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Als sie sich jedoch dem BMW näherten, beschleunigte der Fahrer das Auto abrupt, überfuhr die rote Ampel und flüchtete in Richtung Neckarauer Straße. Dort überholte er mehrere Fahrzeuge auf dem rechten sowie linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Haltestelle Neckarauer Bahnhof konnte die Polizei den 22-Jährigen schlussendlich zum Anhalten bewegen.

Die Ermittlungsgruppe Poser hat nun ein Verfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Der Führerschein, der BMW sowie die Mobiltelefone des 22-Jährigen und seines Beifahrers wurden beschlagnahmt. Personen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 1744222 zu melden. (sig)