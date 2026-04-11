Zeugen gesucht

Mannheim: 22-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein junger BMW-Fahrer flüchtet vor der Polizei, nachdem er mit über 100 km/h durch Mannheim brettert. Die Polizei ermittelt und sucht Geschädigte sowie Zeugen.

In Mannheim kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer wilden Verfolgungsfahrt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Mannheim kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer wilden Verfolgungsfahrt (Symbolbild).

Mannheim. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer hat sich am frühen Samstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei im Mannheimer Stadtgebiet geliefert. Laut Polizeimeldung fiel der weiße BMW gegen 1.20 Uhr einer Zivilstreife der Ermittlungsgruppe Poser auf, da er beim Abbiegen vom Kaiserring in die Reichskanzler-Müller-Straße die Reifen durchdrehen ließ. Anschließend beschleunigte der 22-Jährige innerorts auf weit über 100 km/h. Als er schließlich an einer roten Ampel anhielt, wollten ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Als sie sich jedoch dem BMW näherten, beschleunigte der Fahrer das Auto abrupt, überfuhr die rote Ampel und flüchtete in Richtung Neckarauer Straße. Dort überholte er mehrere Fahrzeuge auf dem rechten sowie linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Haltestelle Neckarauer Bahnhof konnte die Polizei den 22-Jährigen schlussendlich zum Anhalten bewegen.

Die Ermittlungsgruppe Poser hat nun ein Verfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Der Führerschein, der BMW sowie die Mobiltelefone des 22-Jährigen und seines Beifahrers wurden beschlagnahmt. Personen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 1744222 zu melden. (sig)

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: 20-jähriger Raser brettert mit 140 Sachen durch die Stadt
Kontrolle

Mannheim: 20-jähriger Raser brettert mit 140 Sachen durch die Stadt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Mannheim ist ein BMW mit fast 140 Stundenkilometern gemessen worden. Einer der Mitfahrer lieferte den Ordnungshütern zusätzliches Beweismaterial.

23.03.2026

Mannheim: Mit 100 Sachen durch die Innenstadt - BMW flüchtet vor Polizei
Verfolgungsjagd

Mannheim: Mit 100 Sachen durch die Innenstadt - BMW flüchtet vor Polizei

Ein schwarzer BMW ist am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle in der Mannheimer Innenstadt geflohen. Die Verfolgungsjagd endete in der Zielstraße, als die Streife den Sichtkontakt zum flüchtigen BMW verlor.

05.02.2026

Viernheim: BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A659
Polizei sucht Zeugen

Viernheim: BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A659

Der Fahrer eines schwarzes Autos hat am Samstagabend auf der A659 bei Viernheim einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

12.10.2025

Unbekannter verursacht Unfall am Viernheimer Kreuz und flüchtet 
Zeugen gesucht

Unbekannter verursacht Unfall am Viernheimer Kreuz und flüchtet 

Ein unbekannter Autofahrer hat am Autobahnkreuz Viernheim einen Unfall zwischen zwei weiteren Fahrzeugen verursacht und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

10.09.2025

Mannheim: 38-Jähriger rammt bei Verfolgungsjagd Streifenwagen 
Blaulicht

Mannheim: 38-Jähriger rammt bei Verfolgungsjagd Streifenwagen 

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer hat bei einer Verfolgungsjagd im Mannheimer Stadtgebiet einen Streifenwagen so stark gerammt, dass das Polizeiauto abgeschleppt werden musste. Vom BMW-Fahrer fehlt jede Spur.

28.01.2025