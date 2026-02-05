Mannheim: Mit 100 Sachen durch die Innenstadt - BMW flüchtet vor Polizei
Ein schwarzer BMW ist am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle in der Mannheimer Innenstadt geflohen. Die Verfolgungsjagd endete in der Zielstraße, als die Streife den Sichtkontakt zum flüchtigen BMW verlor.
Mannheim. Ein schwarzer 3er oder 5er BMW ist bereits am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle in der Mannheimer Innenstadt geflohen. Nach den Angaben der Polizei bog das Fahrzeug kurz vor einer Kontrollstelle in der Augustaanlage nach rechts in die Mollstraße ab. Dort schoss er mit teilweise über 100 Kilometern pro Stunde weiter über die Kolpingstraße, Friedrich-Ebert-Brücke, Käfertaler Straße, Zielstraße weiter in Richtung Herzogenriedstraße. Auf seiner Flucht überholte und gefährdete er mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, rauschte über rote Ampeln und missachtete die Anhaltezeichen des folgenden Streifenwagens. In der Friedrich-Ebert-Straße, auf Höhe des Klinikums, touchierte der BMW einen Mercedes, der an einer roten Ampel wartete.
In der Zielstraße verloren die Streifenpolizisten letztendlich den Sichtkontakt zum flüchtigen Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht führt der Verkehrsdienst Mannheim. Zeugen sowie weitere Geschädigte des Vorfalles werden dringend gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4222 in Verbindung zu setzen. (heh)