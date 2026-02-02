Mannheim: BMW überschlägt sich mehrfach bei Verfolgungsjagd
Ein 19-jähriger BMW-Fahrer ist in der Nacht zum Montag vor der Polizei geflüchtet. Dabei krachte der junge Fahrer gegen einen Baum und überschlug sich. Er kam ins Krankenhaus.
Mannheim. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein 19-jähriger BMW-Fahrer verletzt worden, nachdem sein Auto sich mehrmals überschlagen hatte. Nach Angaben der Polizei fiel der BMW zunächst einer Polizeistreife auf der Schwabenstraße in Richtung Ilvesheim auf. In der Höhe der Lörracher Straße gaben die Beamten deutliche Anhaltesignale. Der 19-Jährige ignorierte diese jedoch und gab Gas. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 145 Kilometern pro Stunde flüchtete der BMW-Fahrer in Richtung Edingen, von dort aus raste er in Richtung Heidelberg-Wieblingen weiter.
Doch ein Baum sorgte für ein jähes Ende der Flucht: Noch bevor der Streifenwagen zu dem 19-Jährigen aufschließen konnte, stand das Wrack des BMWs schon in einem Feld. Zuvor war der junge Mann aufgrund der stark erhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Danach überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, ehe es zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem BMW befreien. Er wurde zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten.
Da der Mann deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (heh)