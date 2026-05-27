Mannheim: 54-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Mannheim. Ein 54-jähriger Honda-Fahrer hat sich am frühen Samstagmorgen in Mannheim eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert und sich anschließend heftig gegen die Festnahme gewehrt. Nach Angaben der Polizei fiel den Eionsatzkräften der Honda auf, weil er in Schlangenlinien auf der Frankenthaler Straße in Richtung Waldhof fuhr. Als das Streifenteam den Fahrer einer Kontrolle uunterziehen wollte, beschleunigte er seinen Honda und versuchte zu flüchten.

Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf und jagten dem Wagen über die B44, durch Mannheim-Scharhof, entlang den Coleman-Barracks sowie durch Mannheim-Blumenau hinterher. Dabei raste der Mann über mehrere unbefestigte Feldwege und Flurstücke. Während der Flucht krachte der Honda gegen ein Verkehrsschild und wurde so stark beschädigt, dass er in der Straße „Oberer Bruchrand“ zum Stehen kam. Die Einsatzkräfte nahmen den 54-Jährige daraufhin fest, wogegen er jedoch Widerstand leistete. Dabei verletzte der Mann einen Beamten leicht.

Bei einem Atemalkoholtest stellte sich anschließend heraus, dass der 54-Jährige mit 1,5 Promille hinter dem Steuer saß. Ihm wurde deshalb auch eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die durch die Fahrweise des 54-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769 0 zu melden.