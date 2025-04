Lampertheim: Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Lampertheim. Ein 20-jähriger Rollerfahrer hat sich am Dienstagmittag in Lampertheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie das Präsidium berichtet, wollten Beamte den 20-Jährigen "Am Mühlgraben" im Ortsteil Hofheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Anhaltezeichen der Polizei missachtete der Rollerfahrer jedoch, gab stattdessen Gas und fuhr davon. Die Flucht endete bereits in der Erzbergstraße, wo er mit einem Streifenwagen zusammenprallte.