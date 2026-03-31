Über 400 Anfragen - Ministerium leiht Kommunen Mitarbeiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fachkräftemangel in Rathäusern? Zahlreiche hessische Städte und Gemeinden interessieren sich für das Angebot des Landes, Personal der Finanzverwaltung zeitlich befristet in ihrer eigenen Verwaltung einzusetzen. Wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte, haben beim im März gestarteten Projekt «Kommunity» bereits rund 20 Beschäftigte entsprechend den Schreibtisch gewechselt oder stehen kurz davor.

«Über 400 Stellengesuche von fast 120 Kommunen haben uns in den vergangenen Monaten erreicht. Rund 100 unserer Beschäftigten haben bislang ihr konkretes Interesse für eine Teilnahme am Programm erklärt», erklärte Finanzminister Alexander Lorz. «Sie übernehmen etwa die Leitung der Gemeindekasse oder Finanzabteilung, arbeiten als Sachbearbeiter im Ordnungs- oder Stadtvermessungsamt und helfen somit dort, wo Handlungsfähigkeit entsteht», ergänzte der CDU-Politiker.

Kommunen sparen Geld mit «Kommunity»

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