Über 400 Anfragen - Ministerium leiht Kommunen Mitarbeiter
Hessische Kommunen, die händeringend Mitarbeiter für ihre Rathäuser suchen, können beim Finanzministerium anklopfen. Das Haus verleiht Beschäftigte. Wie ist das Personalprojekt «Kommunity» angelaufen?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Fachkräftemangel in Rathäusern? Zahlreiche hessische Städte und Gemeinden interessieren sich für das Angebot des Landes, Personal der Finanzverwaltung zeitlich befristet in ihrer eigenen Verwaltung einzusetzen. Wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte, haben beim im März gestarteten Projekt «Kommunity» bereits rund 20 Beschäftigte entsprechend den Schreibtisch gewechselt oder stehen kurz davor.
«Über 400 Stellengesuche von fast 120 Kommunen haben uns in den vergangenen Monaten erreicht. Rund 100 unserer Beschäftigten haben bislang ihr konkretes Interesse für eine Teilnahme am Programm erklärt», erklärte Finanzminister Alexander Lorz. «Sie übernehmen etwa die Leitung der Gemeindekasse oder Finanzabteilung, arbeiten als Sachbearbeiter im Ordnungs- oder Stadtvermessungsamt und helfen somit dort, wo Handlungsfähigkeit entsteht», ergänzte der CDU-Politiker.
Kommunen sparen Geld mit «Kommunity»
Bei dem Projekt können Kommunen für zwei Jahre Personal des Finanzministeriums ausleihen. Sie zahlen dafür nur 70 Prozent der Personalkosten. Ausgeliehen werden können etwa Juristinnen, Betriebswirte, Verwaltungsfachwirte, Bauingenieurinnen, Architekten und Personalsachbearbeiterinnen. Die Teilnahme ist für die Beschäftigten der Finanzverwaltung freiwillig.