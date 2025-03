Über 800.000 Hessen nutzen bestimmte Warn-Apps - Warntag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 821.000 der mehr als sechs Millionen Hessinnen und Hessen nutzen die Warn-App «hessenWARN» oder die damit kompatible Vorläufer-App «KatWarn». Das teilte das Landesinnenministerium in Wiesbaden mit Blick auf den hessischen Warntag an diesem Donnerstag (13. März) mit. Das Land sowie die weit überwiegende Mehrzahl seiner Landkreise nutzen diese beiden Anwendungen, die konventionelle Warnmittel wie Sirenen auf Dächern und an Masten ergänzen.