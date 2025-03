Hessischer Warntag : „Alle Sirenen haben funktioniert“

Kreis Bergstraße. Mit einem schrillen, durchdringenden Ton machte am gestrigen Donnerstag um 10.15 Uhr das Handy unüberhörbar darauf aufmerksam, dass der hessenweite Warntag auf dem Programm stand. Unmittelbar danach waren auch die Sirenen in den Bergsträßer Städten und Gemeinden zu hören. Zwar kam es laut Innenministerium bei der technischen Übertragung der Warnnachricht vom bundesweiten Modularen Warnsystem an die hessenWARN- sowie auch die KATWARN-App zu einem Fehler, für den Kreis Bergstraße verlief die Aktion jedoch ohne Probleme, wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion erklärte.