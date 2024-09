Die letzte Sirenenprobe in Weinheim, Hemsbach und Laudenbach ist noch gar nicht lange her: Am 12. Juli wurden die Sirenen getestet, mit denen die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt werden soll. Zusätzlich wurde auch über die Apps KATWARN und NINA eine Meldung verbreitet. Dabei wurden die 28 Sirenen in Weinheim nach einer entsprechenden Umrüstung erstmals digital ausgelöst, um Fehlalarme in Zukunft zu verhindern.