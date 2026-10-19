Raub

Überfall auf Apotheke – Täter flieht mit Bargeld

Ein Räuber bedroht eine Apothekenangestellte in Gießen mit einem Messer und stiehlt Bargeld aus der Kasse. Die Fahndung bleibt zunächst erfolglos – nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Täter. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Überfall auf eine Apotheke in Gießen hat ein Räuber Bargeld aus der Kasse gestohlen. Der Täter habe die Angestellte mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde aber niemand. Der Überfall ereignete sich bereits am Freitagmittag. 

Der dunkel gekleidete Mann um die 50 Jahre alt sei im Anschluss geflüchtet. Eine direkte Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich am Freitagmittag in der Nähe der Apotheke befanden.

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