Lampertheim: Nach Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht nach Täter

Lampertheim. Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag, 19. April, eine Tankstelle in der Bürstädter Straße in Lampertheim überfallen und Bargeld erbeutet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, fahnden die Ermittler nun mit einem Foto aus einer Videokamera nach dem Tatverdächtigen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Unbekannte hatte gegen 10.35 Uhr den Verkaufsraum betreten und die zu diesem Zeitpunkt allein anwesende Angestellte aufgefordert, die Kasse zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Die 28-jährige Kassiererin kam der Aufforderung nach und legte das Geld in eine Tragetasche, die der Mann mitgeführt hatte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß vom Tankstellengelände. Eine Fahndung nach dem etwa 1,90 Meter großen Mann mit rot-orangefarbener Jacke verlief bislang ergebnislos.