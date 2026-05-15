Fahndung mit Foto

Lampertheim: Nach Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht nach Täter

Nach einem Überfall auf eine Lampertheimer Tankstelle fahndet die Polizei nun mit Foto nach dem Tatverdächtigen.

Nach einem Überfall in Lampertheim sucht die Polizei noch immer nach dem Täter (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Nach einem Überfall in Lampertheim sucht die Polizei noch immer nach dem Täter (Symbolbild).

Lampertheim. Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag, 19. April, eine Tankstelle in der Bürstädter Straße in Lampertheim überfallen und Bargeld erbeutet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, fahnden die Ermittler nun mit einem Foto aus einer Videokamera nach dem Tatverdächtigen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Unbekannte hatte gegen 10.35 Uhr den Verkaufsraum betreten und die zu diesem Zeitpunkt allein anwesende Angestellte aufgefordert, die Kasse zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Die 28-jährige Kassiererin kam der Aufforderung nach und legte das Geld in eine Tragetasche, die der Mann mitgeführt hatte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß vom Tankstellengelände. Eine Fahndung nach dem etwa 1,90 Meter großen Mann mit rot-orangefarbener Jacke verlief bislang ergebnislos.

Bild

Ein Foto des gesuchten Mannes kann hier eingesehen werden. Die Polizei in Heppenheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannter überfällt Tankstelle in Lampertheim
Kriminalität

Unbekannter überfällt Tankstelle in Lampertheim

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Lampertheim flieht der Täter mit Bargeld. Die Polizei sucht den Unbekannten.

19.04.2026

„Das ist ein Überfall“: Wo versteckt sich der Tankstellenräuber? 
Kriminalität

„Das ist ein Überfall“: Wo versteckt sich der Tankstellenräuber? 

In Lampertheim wurde eine Tankstelle ausgeraubt und der Angestellte bedroht. Die Polizei sucht den Mann seit Sonntagvormittag. Er könnte sich auch an der nahegelegenen Bergstraße zum Beispiel in Hemsbach oder Weinheim verstecken.

19.04.2026

Überfall auf Tankstelle in Aalen - Täter auf der Flucht
Mit einer Waffe

Überfall auf Tankstelle in Aalen - Täter auf der Flucht

Ein Unbekannter überfällt eine Tankstelle in Aalen und entkommt zu Fuß. Noch fehlt von der Person jede Spur - aber die Polizei fahndet mit großem Aufwand.

29.07.2025

Raubüberfall auf Tankstelle in Wildeck - Polizei fahndet
Fahndung nach Täter

Raubüberfall auf Tankstelle in Wildeck - Polizei fahndet

Mit einer Waffe hat ein Mann in Wildeck eine Tankstelle überfallen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

26.07.2025

Fahndung mit Hubschrauber nach Überfall auf Tankstelle
Vermummt und bewaffnet

Fahndung mit Hubschrauber nach Überfall auf Tankstelle

Mit einer Waffe überfallen zwei Männer eine Tankstelle in Rödermark. Am Morgen sucht die Polizei nach den Tätern - auch von oben.

16.10.2024