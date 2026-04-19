Kriminalität

Unbekannter überfällt Tankstelle in Lampertheim

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Lampertheim flieht der Täter mit Bargeld. Die Polizei sucht den Unbekannten.

Wie viel Bargeld der Mann erbeutete, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Wie viel Bargeld der Mann erbeutete, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Lampertheim (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Lampertheim im Landkreis Bergstraße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Mann habe den Verkaufsraum der Tankstelle am Morgen betreten und die Verkäuferin aufgefordert Bargeld zu übergeben, teilte die Polizei mit. Die Frau sei der Aufforderung nachgekommen und habe das Geld in eine Tragetasche des Mannes gelegt. 

Anschließend sei der Mann zu Fuß vom Gelände geflohen. Wie viel Bargeld er erbeutete, war unklar. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief zunächst erfolglos, so die Polizei.

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