Überfall

Mann überfällt Tankstelle und erbeutet mehrere Tausend Euro

Ein vermummter Mann überfällt eine Tankstelle und bedroht einen Mitarbeiter. Dieser gibt sofort das Geld heraus – doch das reicht dem Täter nicht.

Bei der Suche nach dem Täter kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Bei der Suche nach dem Täter kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild)

Tettnang (dpa/lsw) - Ein Mann hat eine Tankstelle in Tettnang (Bodenseekreis) überfallen und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet. Zuvor soll der vermummte Täter den Mitarbeiter der Tankstelle bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen sei, habe der Täter dessen Handy und Schlüssel genommen und einen Tresor aus dem Nebenraum gestohlen, so die Polizei.

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Der bislang unbekannte Täter soll am Samstagabend zunächst zu Fuß geflüchtet sein und wurde trotz intensiver Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht aufgespürt. Nach einem Zeugenhinweis schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann auf seiner Flucht auch einen E-Scooter benutzte. Ob der Täter eine Waffe bei sich trug, war nicht bekannt.

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