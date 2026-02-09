Unbekannter überfällt Tankstelle mit Pistole
Die 18-jährige Kassiererin ist alleine in der Tankstelle. Der Räuber zwingt sie mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe des Geldes.
Lorsch (dpa/lhe) - Bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle im südhessischen Lorsch hat ein Räuber die Tageseinnahmen erbeutet. Der Täter war nach Polizeiangaben am Sonntagabend in der Tankstelle aufgetaucht und hatte die 18-jährige Kassiererin mit einer vorgehaltenen Pistole gezwungen, das Bargeld herauszugeben. Wie hoch die Beute war, ist noch unklar. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet, berichteten die Ermittler. Die Suche nach dem Mann läuft noch.