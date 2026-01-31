Überfall auf Mitarbeiter eines Supermarkts
Ein Unbekannter überfällt in Messel einen Supermarktmitarbeiter. Bereits am Vorabend war es in dem Laden zu einem Diebstahl gekommen.
Messel (dpa/Ihe) - Einen Tag nach einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Messel (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat ein Unbekannter vor dem Laden einen Mitarbeiter überfallen und diesen verletzt. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben nach, ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht.
Demnach ging der Unbekannte am Abend zunächst mit einer Pistole auf drei Mitarbeiter zu, als diese den Supermarkt verließen. Zwei von ihnen konnten sich in Sicherheit bringen, von dem Dritten forderte der Unbekannte Geld. Er schlug dem Mann mehrfach auf den Kopf. Der Mitarbeiter habe dann mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Täters geschossen, die er wegen des Vorfalls am Vorabend bei sich trug, hieß es. Der Unbekannte sei daraufhin geflohen. Der verletzte Mitarbeiter wurde im Krankenhaus behandelt.
Die Polizei geht davon aus, dass auch der Täter eine Schreckschusswaffe dabei hatte. Ob er damit schoss, war zunächst nicht klar.