Kriminalität

Überfall in Wohnung: Frau geschlagen und gewürgt

In Frankfurt dringt ein Jugendlicher in die Wohnung einer Frau ein. Erst fordert er laut Polizei Wertsachen, dann eskaliert die Situation.

Der verdächtige 17-Jährige stellte sich der Polizei. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der verdächtige 17-Jährige stellte sich der Polizei. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher soll eine Frau in deren Wohnung geschlagen und gewürgt haben. Die 56-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 17-Jährige am frühen Montagabend unter einem Vorwand in die Wohnung der Frau in Preungesheim gelangt, dort habe er die Herausgabe von Wertsachen verlangt.

Als die Frau nicht wie gewünscht reagierte, soll er sie gewürgt und mit einem Schlagstock geschlagen haben. Die Frau wehrte sich, schließlich flüchtete der Verdächtige. Später stellte er sich der Polizei, er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

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