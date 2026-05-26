Raubüberfall

Überfall und Diebstahl von Polizeiautos: Haftstrafe

Überfall auf einen Geldtransporter, Einbruch in ein Autohaus und eine gefährliche Flucht mit Polizeischüssen: Diese Vorwürfe haben einen Mann in Schweinfurt vor Gericht gebracht.

Der 40-Jährige stand unter anderem wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Der 40-Jährige stand unter anderem wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. (Archivbild)

Schweinfurt (dpa) - Im Prozess um einen Überfall auf einen Geldtransporter, einen Einbruch in ein Autohaus und den Diebstahl zweier Polizeiautos ist ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der 40-Jährige sei zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Schweinfurt mit. Das Gericht ordnete zudem eine Unterbringung in einer spezialisierten Klinik für Suchtkranke im Maßregelvollzug an. Zudem darf der Mann zwei Jahre lang keinen Führerschein haben. 

Das Gericht sprach ihn der besonders schweren räuberischen Erpressung, des Diebstahls und der Sachbeschädigung schuldig. In den übrigen vorgeworfenen Fällen sei er freigesprochen worden, sagte die Sprecherin. 

Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Strafe gefordert

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Damit blieb das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von acht Jahren Haft. Die Verteidigung hatte für eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Unterbringung in einer spezialisierten Klinik für Suchtkranke im Maßregelvollzug plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann soll bewaffnet einen Geldtransporter in Franken überfallen haben und einen Tag später in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen sein. Zudem hatte er zwei Polizeiautos gestohlen und war mit riskanten Manövern geflohen. Polizeischüsse konnten zunächst nichts ausrichten. Später wurde der Mann gefasst.

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Schweinfurt hatte der Angeklagte gesagt, er habe niemanden überfallen wollen. Vielmehr habe er sich von den Mitarbeitern des Geldunternehmens bedroht gefühlt und deshalb einem der Beschäftigten seine Waffe geraubt. Danach sei er geflohen.

Geldraub misslungen

Die Staatsanwaltschaft war aber überzeugt, dass der Mann am 20. Juni 2025 maskiert vor einer Bank in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) den Geldtransporter überfallen hat. «Im Fahrzeug selbst befanden sich zu diesem Zeitpunkt circa drei Millionen Euro», sagte der Anklagevertreter.

Bei der Tat soll der Mann die Schusswaffe eines Mitarbeiters des Geldtransportunternehmens geraubt haben. Der Überfall missglückte, weil die Transporterfahrerin geistesgegenwärtig mit dem Fahrzeug flüchtete.

Nach der Tat soll der 40-Jährige nach Baden-Württemberg gefahren sein, um dort am nächsten Tag in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) in ein Autohaus einzubrechen und Geld zu stehlen. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann den Ermittlern zufolge mit seinem Fahrzeug. 

Polizisten bedroht, Wagen gestohlen

Zweimal soll der Verdächtige anschließend im Grenzbereich Bayern/Baden-Württemberg von einer Polizeistreife gestellt worden sein. Dabei gelang es dem Mann laut Anklage in beiden Fällen mit Tricks und erheblicher Gewalt, das Polizeifahrzeug zu stehlen und seine Flucht fortzusetzen.

Die Polizisten hätten mehrfach geschossen, so die Staatsanwaltschaft, der Mann habe aber zunächst nicht gestoppt werden können. Erst nach einer Verfolgungsjagd sei der 40-Jährige in Walldürn festgenommen worden.

Schuldfähig?

Der 40-Jährige, der auch in anderen Ländern Straftaten begangen haben soll, kam zunächst in Untersuchungshaft. Später wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess zu Überfall, Polizeischüssen und Verfolgungsjagd
Raubüberfall

Prozess zu Überfall, Polizeischüssen und Verfolgungsjagd

Bewaffnet soll ein Maskierter in Franken einen Geldtransporter überfallen haben. Dann wird in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen. Polizisten schießen, müssen aber ihre Autos hergeben.

11.05.2026

Geldtransporter überfallen, Polizeiwagen gestohlen - Anklage
Raubüberfall

Geldtransporter überfallen, Polizeiwagen gestohlen - Anklage

Vor einer Bank in Franken überfällt ein Maskierter einen Geldtransporter. Tags darauf wird in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen. Zudem stiehlt ein und derselbe Mann zwei Polizeiautos.

11.12.2025

Verdächtiger nach Überfall auf Geldtransporter gefasst
Einbruch im Nachbarbundesland

Verdächtiger nach Überfall auf Geldtransporter gefasst

Vor einer Bank in Bayern überfällt ein Maskierter einen Geldtransporter. Tags darauf wird in ein Autohaus in Baden-Württemberg eingebrochen. Verdächtig ist ein und derselbe Mann.

23.06.2025

Haftstrafe nach vorgetäuschtem Überfall auf Geldtransporter
Prozesse

Haftstrafe nach vorgetäuschtem Überfall auf Geldtransporter

Ein Geldtransporter wird überfallen, Mitarbeiter werden bedroht, die Räuber verschwinden mit der Beute. Doch das Gericht nimmt den beiden angeklagten Männern diese Version nicht ab.

07.02.2025

Mecklenburg-Vorpommern

Geldtransporter-Überfall: Räuber erbeuteten 3,1 Millionen

Fünf Monate nach dem Millionen-Raub aus einem Geldtransporter hat die Polizei erste Details bekanntgegeben. Demnach wurden mehr als drei Millionen Euro erbeutet. Ein Verdächtiger ist bereits in Haft.

08.08.2023