Überholmanöver endet im Feld – Schwerverletzter
Ein Autofahrer verliert beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das endet für mehrere Menschen im Krankenhaus.
Tettnang (dpa/lsw) - Beim Überholen eines Fahrzeugs hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch schwer und mehrere leicht verletzt wurden. Nach Auskunft der Polizei hatte der Unfallverursacher auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam in Tettnang (Bodenseekreis) von der Straße ab, fuhr mehrere Meter über ein angrenzendes Feld und prallte gegen einen auf einem Feldweg abgestellten Transporter, dessen Insassen dort eine Pause eingelegten.
Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Aufpralls außerhalb des Transporters befand, sei von dem Auto erfasst worden und habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es weiter. Drei weitere seien leicht verletzt worden. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.