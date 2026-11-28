Überholmanöver endet mit sieben Verletzten
Beim Versuch, an einem anderen Wagen vorbeizuziehen, kommt es zu einer Kollision. Die Einsatzkräfte mussten zwei Menschen aus den Fahrzeugen befreien. Was bereits bekannt ist.
Affalterbach (dpa/lsw) - Sieben Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Zwei Autos seien am Samstagmittag zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.
Nach derzeitigem Stand war ein Autofahrer auf die linke Spur gewechselt, um zu überholen, und mit einem vorausfahrenden Auto zusammengestoßen, das nach links abbiegen wollte. Zwei Menschen mussten laut Polizei aus ihren Autos befreit werden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt, inzwischen ist sie wieder frei.