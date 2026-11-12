B31 am Bodensee nach Unfall mit Verletzten gesperrt

Uhldingen-Mühlhofen (dpa/lsw) - Wegen eines größeren Unfalls mit mehreren Verletzten ist die Bundesstraße 31 am Bodensee auf Höhe Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) in beide Richtungen gesperrt. Es seien mehrere Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Zur genauen Zahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen machte er zunächst keine Angaben. Die Sperrung der B31 dürfte nach seiner Einschätzung eine ganze Weile dauern.