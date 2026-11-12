Mehrere Fahrzeuge beteiligt

B31 am Bodensee nach Unfall mit Verletzten gesperrt

Mehrere Fahrzeuge sind auf der B31 bei Uhldingen-Mühlhofen in einen Unfall verwickelt, es gibt Verletzte. Wie lange die wichtige Strecke am Bodensee gesperrt bleibt, ist noch nicht absehbar.

Die Polizei hat die B31 gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die B31 gesperrt. (Symbolbild)

Uhldingen-Mühlhofen (dpa/lsw) - Wegen eines größeren Unfalls mit mehreren Verletzten ist die Bundesstraße 31 am Bodensee auf Höhe Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) in beide Richtungen gesperrt. Es seien mehrere Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Zur genauen Zahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen machte er zunächst keine Angaben. Die Sperrung der B31 dürfte nach seiner Einschätzung eine ganze Weile dauern.

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