Bei Immenstaad

Auto gerät in Gegenverkehr - Verletzte am Bodensee

Nach einem Unfall auf der B31 bei Immenstaad sind vier Fahrzeuge betroffen, zwei weitere werden von Trümmern getroffen. Die Straße bleibt zwei Stunden gesperrt.

Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Immenstaad am Bodensee (dpa/lsw) -  Auf einer Bundesstraße am Bodensee ist ein Auto nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geraten und mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei weitere Fahrzeuge kollidierten durch das Unfallgeschehen ebenfalls – ein fünfter und sechster Wagen wurden durch umher fliegende Autoteile getroffen. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt. Die Bundesstraße 31 bei Immenstaad im Bodenseekreis war etwa zwei Stunden lang gesperrt.

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