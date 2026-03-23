Verkehr

Mehrere Schwerverletzte nach Unfall am Bodensee

Ein Fahrzeug schert zum Überholen aus. Im Gegenverkehr kommt es zu einem schweren Zusammenstoß. Mehrere Menschen werden verletzt.

Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. Foto: Reinert/swd-medien/dpa
Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus.

Kressbronn am Bodensee (dpa) - Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße am Bodensee verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein Fahrzeug war auf der B31 bei einem Überholmanöver nahe Kressbronn am Bodensee mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Neben den drei Schwerverletzten kümmerten sich Sanitäter um zwei Menschen mit leichten Verletzungen. Alle fünf kamen ins Krankenhaus.

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