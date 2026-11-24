Gießen/Marburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Ringen um den Entlastungstarifvertrag am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) haben sich die Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter auf ein Eckpunktepapier verständigt. Dies bedürfe nun noch der Zustimmung der zuständigen Gremien, teilte eine UKGM-Sprecherin mit. Sobald diese vorliegen, werde man zu den Inhalten informieren.

Das Klinikum hatte mit Blick auf Sparzwänge und die «verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen» durch das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich auf Anpassungen der Regelungen des Tarifvertrages Entlastung gepocht und hatte andernfalls mit dessen Kündigung gedroht. Zuletzt hatte sich das Klinikum in einer internen Mitarbeiterinfo zuversichtlich für eine gemeinsame Lösung gezeigt.

Auf den bundesweit ersten Entlastungstarifvertrag in einem kommerziell betriebenen Krankenhaus hatten sich das UKGM und die Gewerkschaft Verdi im April 2023 nach einem mehrwöchigen Streik geeinigt. Er beinhaltet unter anderem schichtgenaue Personalvorgaben für Stationen und Funktionsbereiche. Bei den Gesprächen soll unter anderem ein Kompromiss auf dem Tisch gelegen haben, der eine befristete Reduzierung der Entlastungstage vorsah.