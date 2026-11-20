Ringen um Uniklinikum Gießen und Marburg geht weiter
Wie geht das Universitätsklinikum Gießen und Marburg in die Zukunft? Derzeit laufen nicht nur zwischen den Eigentümern, sondern auch mit Verdi Verhandlungen. Die Zeit für Lösungen drängt.
Gießen/Marburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Ringen um den Entlastungstarifvertrag am Universitätsklinikum Gießen und Marburg stehen in der kommenden Woche möglicherweise entscheidende Gespräche bevor. Am Donnerstag (24. November) wollen Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsführung zu den nächsten Gesprächen zusammenkommen.
Das Klinikum will mit Blick auf Sparzwänge und die «verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen» durch das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz Anpassungen der Regelungen des Tarifvertrages Entlastung erreichen und hatte andernfalls mit dessen Kündigung gedroht. Zuletzt sprach das Klinikum von «guten und konstruktiven Gesprächen». Man sei zuversichtlich, dass bereits am 24. November gemeinsame Lösungen vereinbart werden könnten, heißt es in einer internen Mitarbeiterinfo des Klinikums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Auch Tauziehen um vereinbarte Investitionen
Parallel laufen seit Monaten Verhandlungen über das Zukunftspapier plus. Die Vereinbarung wurde im Februar 2023 für zehn Jahre zur Finanzierung und Zukunft des UKGM zwischen dem Land, dem Klinikum mit seinen privaten Eigentümern Rhön-Klinikum beziehungsweise dessen Mehrheitseigentümer Asklepios und den Universitäten in Gießen und Marburg geschlossen. Die Beteiligten hatten sich darin verpflichtet, fast 850 Millionen Euro in die Standorte Gießen und Marburg zu investieren, wobei ein Drittel der Investitionen vom Unternehmen selbst und den privaten Eigentümern kommen soll.
Im Raum steht derzeit, dass die privaten Eigentümer die Investitionsvereinbarung bis Jahresende zum Jahreswechsel 2027/28 kündigen könnten. Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, hatte vor den Folgen für die Hochschulmedizin gewarnt. Zum Stand der Gespräche halten sich die Beteiligten auf Anfragen bedeckt, zuletzt trafen sie sich am 11. November, ein Termin für ein erneutes Treffen ist derzeit nicht bekannt. Dem Vernehmen nach arbeiten alle Seiten «mit Hochdruck» an einer Lösung.