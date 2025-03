Ulmer bauen Donaustadion um - und planen neue Fußball-Arena

Ulm (dpa/lsw) - Das Donaustadion wird zur Multifunktionsarena umgebaut, perspektivisch plant Zweitligist SSV Ulm aber den Bau einer neuen Fußball-Arena. Die Stadt werde die notwendigen Sanierungsarbeiten am Donaustadion finanzieren, teilten die Ulmer mit. Der Club übernehme die Investitionen in neue Tribünen. Die Gesamtkosten werden auf 25 bis 30 Millionen Euro geschätzt. Der Gemeinderat soll am 19. März final über das Vorgehen entscheiden.