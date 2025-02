Frankfurt will Multifunktionsarena am Stadion bauen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt will eine neue Multifunktionshalle neben dem Waldstadion bauen. Die Stadtverordnetenversammlung gab am Donnerstagabend grünes Licht, diesen Plan weiterzuverfolgen. In der Halle sollen Basketball-, Handball- oder Eishockeyspiele stattfinden, aber auch Kulturveranstaltungen und Kongresse möglich sein.