Frankfurter OB: Multifunktionshalle am Stadion machbar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Stadion ist nach Worten von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) der Bau einer Multifunktionshalle möglich. Das zeigten die jetzt vorliegenden Gutachten, teilte er am Sonntag mit. Das Rhein-Main-Gebiet brauche endlich eine derartige Halle, sagte er. Derzeit werde mit Kosten für den Bau von rund 250 Millionen Euro gerechnet.

Eine Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass in einer Multifunktionsarena am Stadion Platz für 13.500 Zuschauer wäre. In der Halle sollen Basketball-, Handball- oder Eishockeyspiele stattfinden, aber auch Konzerte möglich sein. Der Komplex wäre größer als die SAP-Arena in Mannheim, aber kleiner als die Lanxess-Arena in Köln.