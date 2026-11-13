Ultraleichtflugzeug stürzt bei Riedlingen in die Donau
Beim Landeanflug streift ein Ultraleichtflugzeug den Hochwasserdamm und rutscht mit der Front in die Donau. Der Pilot kommt selbst heraus - Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.
Riedlingen (dpa/lsw) - Ein Ultraleichtflugzeug hat beim Landeanflug auf den Flugplatz Riedlingen (Landkreis Biberach) einen Hochwasserdamm gestreift und ist mit dem vorderen Teil in die Donau gerutscht. Der Pilot konnte sich selbst aus dem Flugzeug befreien und wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt, wie ein Sprecher vor Ort mitteilte.
Der Mann war den Angaben zufolge allein an Bord. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen und rund 25 Kräften im Einsatz, um die Maschine zu bergen. Zugleich prüfen die Einsatzkräfte, ob Treibstoff in den Fluss gelangt ist. Die Unfallursache ist zunächst unklar.