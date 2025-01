Frankfurt/Mainz (dpa) - Die anstehende Klinikreform weckt in Hessen und Rheinland-Pfalz Hoffnung und Befürchtungen. Hoffnung auf bessere Versorgung in spezialisierten Zentren - der Preis könnten aber weitere Wege und längere Wartezeiten sein, sagen Fachleute in beiden Bundesländern.