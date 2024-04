Umfrage: Hälfte der Hessen sieht Genderverbot positiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund die Hälfte der Menschen in Hessen sieht das Verbot von Genderzeichen in Ministerien und der Landesverwaltung sowie die Fehlerwertung bei Abiturprüfungen als positiv an. Laut einer Umfrage des Hessischen Rundfunks (hr) halten 50 Prozent der Befragten die Entscheidung für richtig, 42 Prozent lehnen sie ab. Männer und Ältere stehen dem Verbot tendenziell positiver gegenüber als Frauen und jüngere Wahlberechtigte, wie der am Freitag veröffentlichte «Hessentrend» darlegt.