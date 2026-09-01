Verkehr

Umfrage: Knapp jeder Dritte in Hessen besitzt E-Bike

Fahrräder mit Elektroantrieb werden häufig als Alternative zum Auto genutzt. Das bewegt einer Umfrage zufolge nicht nur in Hessen viele Menschen zum Kauf.

Beim Anteil der E-Bike-Besitzer klettert Hessen im bundesweiten Vergleich nach oben. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa /dpa
Beim Anteil der E-Bike-Besitzer klettert Hessen im bundesweiten Vergleich nach oben. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen besitzen einer Umfrage zufolge knapp 30 Prozent der Menschen ein E-Fahrrad. Nach der Umfrage des Energieanbieters Eon unter bundesweit 30.000 Menschen stieg die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozentpunkte. Im Vergleich der Bundesländer schob sich Hessen binnen eines Jahres von Platz elf auf Platz acht vor.

Die höchsten Quoten beim Besitz von E-Bike haben den Angaben zufolge Niedersachsen (39,4 Prozent), Nordrhein-Westfalen (34,1) und Bayern (33,7). Schlusslicht ist den Daten zufolge Berlin mit 15,1 Prozent. Den Ergebnissen zufolge würden bundesweit rund 40 Prozent der E-Bike-Besitzer ihr Elektrorad als Alternative zum Auto nutzen. Es sei damit längst mehr als Freizeit oder Komfort, so der Energieanbieter Eon.

Vergleichsweise wenige nutzen Arbeitgeberangebote

Bei der Anschaffung sei der private Kauf mit mehr als 80 Prozent am weitesten verbreitet. Knapp elf Prozent würden auf Angebote von Arbeitgebern zurückgreifen. Der Rest entfalle auf andere Finanzierungsformen wie zum Beispiel privates Leasing. 

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Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Civey vom 8. bis 23. Juli online bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ.

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