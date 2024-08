Umwelthilfe kritisiert hessische Lärmaktionspläne scharf

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Deutsche Umwelthilfe hat deutliche Kritik an aktualisierten hessischen Lärmaktionsplänen geübt. Obwohl laut den Entwürfen insgesamt mehr als 20 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner in Hessen von potenziell krank machendem Lärm betroffen seien, enthielten die Pläne keine «einzige verbindliche Lärmschutzmaßnahme», sagte der Verkehrsexperte Robin Kulpa in Berlin. Auf insgesamt mehreren tausend Seiten würden lediglich unverbindliche Prüfaufträge und bereits abgelehnte Vorschläge aufgelistet.