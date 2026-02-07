Demonstrationen

Unangemeldete Protestaktion an AfD-Infostand in Kirchhain

Rund 25 bis 30 Menschen protestieren unangemeldet an einem AfD-Stand in Kirchhain. Die Polizei schreitet ein – schließlich löst sich die Spontanversammlung auf.

Mit einer unangemeldeten Versammlung haben Demonstranten in Kirchhain gegen einen Informationsstand der AfD zur Kommunalwahl protestiert. Foto: Lino Mirgeler/dpa
Mit einer unangemeldeten Versammlung haben Demonstranten in Kirchhain gegen einen Informationsstand der AfD zur Kommunalwahl protestiert.

Kirchhain (dpa/lhe) - Mit einer unangemeldeten Versammlung haben Demonstranten am Morgen in Kirchhain gegen einen Wahlkampf-Infostand der AfD protestiert. Mit der Eröffnung des Infostandes zu den bevorstehenden Kommunalwahlen in Hessen hätten sich rund 25 bis 30 Personen dort versammelt, die Banner bei sich trugen und den Stand damit vollständig umschlossen, teilte die Polizei mit. Den Aufschriften zufolge handelte es sich um eine «antifaschistische Aktion». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als der Kirchhainer Bürgermeister Olaf Hausmann (SPD) als Leiter der Versammlungsbehörde eintraf, habe sich kein Versammlungsleiter der Aktion zu erkennen gegeben. Der Aufforderung, ihren Protest an anderer Stelle in räumlicher Nähe weiterzuführen, seien die Teilnehmer nicht gefolgt. Schließlich sollte die Versammlung aufgelöst werden. Auch den Ansprachen der Polizei seien die Demonstranten weiterhin nicht gefolgt. 

Als die Polizei zwei der Teilnehmer ohne Gegenwehr wegführte, folgten schließlich die übrigen und lösten ihre Spontanversammlung friedlich auf. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer komme nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das hessische Versammlungsfreiheitsgesetz zu, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann bedroht Grünen-Mitglieder an Infostand
Polizei

Mann bedroht Grünen-Mitglieder an Infostand

Immer wieder werden Politiker im Wahlkampf angegangen. Jetzt soll das in Wangen geschehen sein - an einem Stand der Grünen.

17.02.2025

Heidelberg: Unangemeldete Versammlung wird aufgelöst
Hundert Teilnehmer

Heidelberg: Unangemeldete Versammlung wird aufgelöst

Einsatzkräfte der Polizei räumten den Ort des Geschehens beim Heidelberger Bismarckplatz.

08.02.2025

Tausende protestieren gegen AfD und Rechtsruck in Erfurt
Demonstrationen

Tausende protestieren gegen AfD und Rechtsruck in Erfurt

Einen Tag vor der Landtagswahl in Thüringen wurde nochmals die Polarisierung deutlich: Die AfD-Abschlusskundgebung trieb Tausende in Erfurt auf die Straße - Anhänger und Gegner der Partei.

31.08.2024

Klimaaktivisten besetzen Kreisverkehr: Versammlung geräumt
Verkehr

Klimaaktivisten besetzen Kreisverkehr: Versammlung geräumt

Aktivisten versammeln sich stundenlang auf einem Kreisverkehr in Nordhessen. Die Polizei beendet die Versammlung schließlich.

23.06.2024

Rottweil

Hunderte Demonstranten protestieren gegen AfD-Veranstaltung

29.06.2023