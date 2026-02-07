Unangemeldete Protestaktion an AfD-Infostand in Kirchhain
Rund 25 bis 30 Menschen protestieren unangemeldet an einem AfD-Stand in Kirchhain. Die Polizei schreitet ein – schließlich löst sich die Spontanversammlung auf.
Kirchhain (dpa/lhe) - Mit einer unangemeldeten Versammlung haben Demonstranten am Morgen in Kirchhain gegen einen Wahlkampf-Infostand der AfD protestiert. Mit der Eröffnung des Infostandes zu den bevorstehenden Kommunalwahlen in Hessen hätten sich rund 25 bis 30 Personen dort versammelt, die Banner bei sich trugen und den Stand damit vollständig umschlossen, teilte die Polizei mit. Den Aufschriften zufolge handelte es sich um eine «antifaschistische Aktion».
Als der Kirchhainer Bürgermeister Olaf Hausmann (SPD) als Leiter der Versammlungsbehörde eintraf, habe sich kein Versammlungsleiter der Aktion zu erkennen gegeben. Der Aufforderung, ihren Protest an anderer Stelle in räumlicher Nähe weiterzuführen, seien die Teilnehmer nicht gefolgt. Schließlich sollte die Versammlung aufgelöst werden. Auch den Ansprachen der Polizei seien die Demonstranten weiterhin nicht gefolgt.
Als die Polizei zwei der Teilnehmer ohne Gegenwehr wegführte, folgten schließlich die übrigen und lösten ihre Spontanversammlung friedlich auf. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer komme nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das hessische Versammlungsfreiheitsgesetz zu, hieß es.